"Між переймами": Емілі Ратаковські показала свої особисті фото під час пологів

Модель сяяла від радісної зустрічі з сином

29-річна американська модель Емілі Ратаковські, яка нещодавно народила сина, опублікувала відверті знімки з особистого архіву.

На фотографіях, які модель показала підписникам в Instagram, її сфотографували прямо під час пологів і одразу після них. На фото Емілі лежачи в ліжку обіймає свого первістка – Сильвестра-Аполло. Попри те, що знімки зроблені одразу після пологів, модель буквально сяє від радості.

"Між переймами/перші моменти з Сильвестром. Життя!" – написала Емілі.

Емілі Ратаковські Фото: instagram.com/emrata

Батьком дитини і чоловіком Емілі Ратаковські є продюсер Себастьян Бір-Макклард. Вони зіграли весілля у 2018 році, а Сильвестр став їхньою першою спільною дитиною.

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