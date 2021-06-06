Влад Дарвін з дружиною приховували її вагітність навіть від друзів. У пари народився син

Співак вперше став батьком – його кохана народила хлопчика

Влад Дарвін з дружиною Христиною Марті Фото: instagram.com/darwinvlad

Український співак і композитор Влад Дарвін вперше став батьком. Його дружина, джазова виконавиця Христина Марті, з якою вони одружилися у 2019 році, народила сина. Хлопчика назвали незвичайним ім'ям.

Як це часто роблять публічні персони, Влад і Христина приховували вагітність. Про те, що у них народився малюк, зіркові батьки повідомили вже після.

"Вагітну дружину майже ніхто з моїх друзів не бачив. Ми чекали, ми вивчали, як доглядати за дитиною, ми готувалися, і для нас кожен день був особливим. Ми дуже задоволені тим, що ми нікому про це не сказали", – сказав Влад Дарвін у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Христина зізналася, що для малюка вони з чоловіком вибрали 25 імен, алезрештою жодне з них не підійшло. Мартіном дитину вирішив назвати Дарвін. Виконавець розповів, що ім'я саме себе обрало.

"Я вперше побачив дитину і відразу мені виплила буква "р". Я так відчув. Ніч не спав, шукав всі імена на цю букву, і мені здалося, що Рональд – найцікавіше, свіже і сильне енергетичне ім'я", – додав зірковий тато.

З маленьким Рональдом Влад і Христина спілкуються на трьох мовах – вірменською, українською та англійською. Вони хочуть, щоб син знав п'ять мов.

У своєму Instagram-акаунті Влад Дарвін поділився фотографіями з іще вагітною дружиною. Він зазначив у пості, що Христина дуже гарно співає колискові їхньому спільному синові.

Влад Дарвін з дружиною Христиною Марті Фото: instagram.com/darwinvlad

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