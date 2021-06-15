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Поцілунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека потрапили в об'єктив папараці (фото)

Сьогодні, 11:05

Ні, ця новина не з початку 00-х. Просто Джей Ло вирішила повернутися до колишнього

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову пара
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову пара
Фото: Page Six

Схоже, Дженніфер Лопес і Бена Аффлека офіційно можна вважати парою. Зірок сфотографували в Малібу, коли ті цілувалися за вечерею.

Кадри папараці, на яких Джей Ло зображена в обіймах актора, опублікувало видання Page Six. 51-річна Лопес і 48-річний Аффлек провели вечір неділі в ресторані, а пізніше до них приєдналися діти артистки.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес підтвердили чутки про роман
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес підтвердили чутки про роман
Фото: Page Six

Роман Лопес і Аффлека почався всього через кілька тижнів після розриву Джей Ло з її нареченим Алексом Родрігесом. Відтоді Бен і Дженніфер щосили намагаються проводити разом якомога більше часу.

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У травні вони вирушили в ексклюзивний клуб Йеллоустоун у Монтані, а нещодавно орендували будинок для відпустки в Маямі. ЗМІ пишуть, що Лопес планує переїхати до Лос-Анджелесу, щоб бути ближче до Аффлека.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках комедії "Джилії", і вже в середині 2002 року почали зустрічатися. Їхній роман розвивався стрімко. У листопаді того ж року Бен та Дженніфер побралися. Однак за чотири дні до весілля все було скасовано – причиною назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Аффлеку.

Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що колишнього нареченого Дженніфер Лопес помітили в компанії його екс-дружини.

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Джерело: Page Six
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