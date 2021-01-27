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Еллерт і Мішина чесно зізналися, що їх дико дратує один в одному: відео

Сьогодні, 13:21

Ксенія Мішина відповіла на запитання підписників

Зірка реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно розповіла, де хоче провести медовий місяць, зізналася, що її дратує в своєму обранцеві Олександрі Еллерті. А Еллерт їй відповів.

Розбираючи цікаві питання своїх підписників в Instagram, Ксенія відповіла на декілька з них.

"Особисто мене дратує твоє ображене обличчя, коли ти ображаєшся", – зізналася Ксенія.

У Олександра теж знайшовся привід для роздратування: "А мене – коли ти ходиш і кажеш: "Я погладшала, я жирна, я товста".

Відео: instagram.com/misha.k.ua

До слова, парочка тільки повернулася з відпочинку в Одесі, де проживала в розкішному готелі з видом на Чорне море. Нещодавно Ксенія Мішина показала, як Олександр Еллерт проводить час з її сином Платоном в Одесі.

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