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Еллерт показав, як виглядав задовго до зустрічі з Мішиною: фото

Сьогодні, 18:45

Комік порадував підписників своїм старим фото на документи

Переможець "Холостячки", комік Олександр Еллерт, який нещодавно зізнався оголеній Ксенії в коханні, розсмішив підписників своїм новим робочим пропуском. Точніше, своєю фотографією на ньому.

В Instagramstories він опублікував потішний ролик, в якому поіронізував над самим собою.

"Якщо у вас зараз поганий настрій, то через один два три я вам його підніму. Дивіться, нам видали нові пропуски. Пропуск новий, а пачка – стара", – сказав Олександр.

На старому знімку молодий Еллерт багато в чому відрізняється від того, яким знає його багатотисячна армія фоловерів зараз. Замість укладеного пишного волосся, зачесаного вгору, на фото в Еллерта взагалі коротка стрижка.

Скріншот Instagram

Раніше Ксенія Мішина показала себе з Еллертом в ліжку під час відпочинку в Домінікані.

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