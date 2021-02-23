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Эллерт показал, как выглядел задолго до встречи с Мишиной: фото

Сегодня, 18:45

Комик порадовал подписчиков своим старым фото на документы

Победитель "Холостячки", комик Александр Эллерт, который недавно признался обнаженной Мишиной в любви, рассмешил подписчиков своим новым рабочим пропуском. Точнее, своей фотографией на нем.

В Instagramstories он опубликовал забавный ролик, в котором поиронизировал над самим собой.

"Если у вас сейчас плохое настроение, то через раз два три я вам его подниму. Смотрите ка, нам выдали новые пропуска. Пропуск новый, а пачка – старая", – сказал Александр.

На старом снимке молодой Эллерт во многом отличается от того, каким знает его многотысячная армия фолловеров сейчас. Вместо укладки волос, зачесанных вверх, на фото у Эллерта и вовсе короткая стрижка.

Скриншот Instagram

Ранее Ксения Мишина показала себя с Эллертом в постели во время отдыха в Доминикане.

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