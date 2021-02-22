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Олексій Тригубенко з "Холостячки" про розставання з дівчиною: "Некомфортно бути наодинці з собою"

Сьогодні, 15:51

Разом зі своєю колишньою коханою Олексій прожив сім років

Учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко, який розповів, чи спілкується з Ксенією Мішиною після проєкту, зізнався, що він не може перебувати наодинці з собою і згадав своє розставання з дівчиною.

Ще на шоу Олексій розповідав, що прожив разом з колишньою коханою сім років. Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, тригубенко зізнався, що йому некомфортно бути самотнім.

"Перші кілька місяців після розставання було дуже важко. Мені взагалі некомфортно, коли я наодинці з собою. Але потім мені хтось пояснив, що поки мені не буде цікаво з самим собою, нікому зі мною не буде цікаво. Мені здається, що я можу звикнути бути один, і з часом мені стане ще складніше побудувати стосунки", – заявив Олексій.

Скріншот: instagram.com/aleksey_trygubenko

Раніше Олексій зізнавався, що з колишньою дівчиною вони розлучилися через те, що вона не підтримувала Тригубенка в його починаннях. Крім цього, дівчина не хотіла дітей, в той час як Олексій завжди про це мріяв.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко розповів, як закохався в Ксенію Мішину.

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