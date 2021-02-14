"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Пара привітала одне одного з Днем закоханих

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт вже повертаються з відпочинку в Домінікані. День святого Валентина пара проводить в літаку і, користуючись моментом, публікує нові спільні фото, зроблені в райському куточку.

На сторінці в Instagram екс-"холостячка" розмістила пост, де зізналася Еллерту в коханні. Так само сьогодні роблять й інші зірки українського шоу-бізнесу, вітаючи своїх коханих з Днем святого Валентина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Я люблю тебе і хочу, щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами "люблю тебе", – написала Ксенія.

Її обранець теж опублікував у соцмережі привітання для коханої. На фото Еллерт обіймає Мішину так, що не видно, у купальнику акторка чи без нього.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Фото: instagram.com/ellert_а

"У моєму чотирикамерному серці давно все зайнято тобою. Люблю тебе несамовито, Ксю!" – написав Олександр.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт після фіналу проєкту "Холостячка" почали жити разом. У Олександра є 13-річна дочка Еля, а в Ксенії – восьмирічний син Платон.

Нагадаємо, що раніше Мішина показала себе з Еллертом в ліжку.

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