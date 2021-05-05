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Офіційною причиною смерті принца Філіпа була не хвороба. Королівський лікар зробив заяву

Сьогодні, 11:58

Через місяць глава королівської медичної служби видав свідоцтво про смерть принца Філіпа. Причиною смерті чоловіка королеви стала зовсім не хвороба

У свідоцтві про смерть принца Філіпа, на труні якого Єлизавета II залишила записку, вказано, що він помер від старості. Попри те, що чоловік Її Величності переніс інфекцію і захворювання серця, у зв'язку з чим йому зробили операцію на серці, у палаці не вважають це причиною смерті.

Як повідомляє The Daily Telegraph, смерть принца Філіпа засвідчив сер Х'ю Томас – глава королівської медичної служби і особистий лікар королівської сім'ї з 2014 року. У Великобританії термін "старість" у свідоцтві про смерть вказують, коли покійному було більше ніж 80 років.

принц Філіпп
принц Філіпп
Фото: Getty Images

У свідоцтві про смерть написане повне ім'я принца Філіпа: "Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький, раніше відомий як принц Греції та Данії Філіппос, раніше відомий як Філіп Маунтбеттен".

Нагадаємо, що 17 лютого принц Філіп був госпіталізований в приватну лікарню короля Едуарда VII через нездужання. Потім він продовжив лікування від неназваної інфекції вже у державній лікарні Святого Варфоломія. Там же принц Філіп пройшов обстеження на серце, а на початку березня стало відомо, що його прооперували. 10 червня королівська сім'я готувалася відсвяткувати 100-річчя принца Філіпа, але 9 квітня він помер.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес в яскравому боді виступила на вечорі принца Гаррі.

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