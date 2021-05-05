Офіційною причиною смерті принца Філіпа була не хвороба. Королівський лікар зробив заяву

Через місяць глава королівської медичної служби видав свідоцтво про смерть принца Філіпа. Причиною смерті чоловіка королеви стала зовсім не хвороба

У свідоцтві про смерть принца Філіпа, на труні якого Єлизавета II залишила записку, вказано, що він помер від старості. Попри те, що чоловік Її Величності переніс інфекцію і захворювання серця, у зв'язку з чим йому зробили операцію на серці, у палаці не вважають це причиною смерті.

Як повідомляє The Daily Telegraph, смерть принца Філіпа засвідчив сер Х'ю Томас – глава королівської медичної служби і особистий лікар королівської сім'ї з 2014 року. У Великобританії термін "старість" у свідоцтві про смерть вказують, коли покійному було більше ніж 80 років.

принц Філіпп Фото: Getty Images

У свідоцтві про смерть написане повне ім'я принца Філіпа: "Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький, раніше відомий як принц Греції та Данії Філіппос, раніше відомий як Філіп Маунтбеттен".

Нагадаємо, що 17 лютого принц Філіп був госпіталізований в приватну лікарню короля Едуарда VII через нездужання. Потім він продовжив лікування від неназваної інфекції вже у державній лікарні Святого Варфоломія. Там же принц Філіп пройшов обстеження на серце, а на початку березня стало відомо, що його прооперували. 10 червня королівська сім'я готувалася відсвяткувати 100-річчя принца Філіпа, але 9 квітня він помер.

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