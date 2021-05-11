Елизавета II впервые после смерти мужа появилась на публике
Ее Величество присутствовала на открытии парламента в Палате лордов в Лондоне
Сегодня в Лондоне состоялось открытие Палаты лордов, на котором присутствовала королева Елизавета II. Это был первый публичный выход Ее Величества после смерти принца Филиппа.
На мероприятии королева появилась в сопровождении своего сына – принца Чарльза. С ними также была супруга принца Уэльского Камилла.
Елизавета II надела лиловое пальто, шляпку в тон и платье с золотыми цветами. Ее образ дополнили белые перчатки и жемчужные украшения. Стоит отметить, что 95-летняя британская королева выглядела потрясающе.
Принц Чарльз следовал за мамой в черном фраке, белой рубашке и галстуке. Он также надел защитную маску. В отличие от Ее Величества, которая пренебрегла правилом.
Ранее сообщалось, что Елизавета II собирается отойти от монарших обязанностей.
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