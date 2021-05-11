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Елизавета II впервые после смерти мужа появилась на публике

Сегодня, 17:31

Ее Величество присутствовала на открытии парламента в Палате лордов в Лондоне

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Сегодня в Лондоне состоялось открытие Палаты лордов, на котором присутствовала королева Елизавета II. Это был первый публичный выход Ее Величества после смерти принца Филиппа.

На мероприятии королева появилась в сопровождении своего сына – принца Чарльза. С ними также была супруга принца Уэльского Камилла.

Фото: Getty Images

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Елизавета II надела лиловое пальто, шляпку в тон и платье с золотыми цветами. Ее образ дополнили белые перчатки и жемчужные украшения. Стоит отметить, что 95-летняя британская королева выглядела потрясающе.

Принц Чарльз следовал за мамой в черном фраке, белой рубашке и галстуке. Он также надел защитную маску. В отличие от Ее Величества, которая пренебрегла правилом.

Ранее сообщалось, что Елизавета II собирается отойти от монарших обязанностей.

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