Єлизавета II довірила Кейт Міддлтон нову важливу посаду

Принц Вільям під час свого візиту до Шотландії розповів про нову посаду Кейт Міддлтон і зізнався, що дуже радий за дружину

Принц Вільям розповів про нову посаду Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше Єлизавета II не бачила Кейт Міддлтон в ролі дружини принца Вільяма і сумнівалася, що герцогиня Кембриджська впорається з обов'язками старшого члена монаршої родини . Але сумніви королеви тепер в минулому і нова посада Кейт Міддлтон тому доказ. Принц Вільям побував на верфі BAE Systems, розташованої недалеко від Глазго, і поділився з присутніми важливою новиною. Принц Вільям розповів, що Єлизавета II довірила його дружині бути покровителем фрегата, побудованого для Королівського флоту Британії. Про це повідомляє People .

"Її Величність Королева схвалила призначення моєї дружини Кетрін покровителем чудового корабля HMS (Her Majesty's Ship – Корабель Його Величності) Glasgow. Я знаю, що Кетрін буде рада приєднатися до вас тут, в Глазго, на церемонії присвоєння імені свого часу ", – сказав онук королеви.

Кейт Міддлтон отримала нову посаду / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Вільям нагадав, що королівська сім'я дуже небайдужа до Королівському флоту. А корабель нагадав йому про дідуся, принца Філіпа.

Варто зазначити, що бути покровителем – почесно, і зазвичай така посада довіряється жінці з цивільних осіб, уособлюючи в собі талісман судна. Саме Кейт Міддлтон буде присутня на урочистих церемоніях присвоєння імені кораблю і спуску судна на воду.

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