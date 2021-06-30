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Єлизавета II довірила Кейт Міддлтон нову важливу посаду

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 червня, 15:16
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Принц Вільям під час свого візиту до Шотландії розповів про нову посаду Кейт Міддлтон і зізнався, що дуже радий за дружину
Принц Вільям розповів про нову посаду Кейт Міддлтон
Принц Вільям розповів про нову посаду Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше Єлизавета II не бачила Кейт Міддлтон в ролі дружини принца Вільяма і сумнівалася, що герцогиня Кембриджська впорається з обов'язками старшого члена монаршої родини . Але сумніви королеви тепер в минулому і нова посада Кейт Міддлтон тому доказ. Принц Вільям побував на верфі BAE Systems, розташованої недалеко від Глазго, і поділився з присутніми важливою новиною. Принц Вільям розповів, що Єлизавета II довірила його дружині бути покровителем фрегата, побудованого для Королівського флоту Британії. Про це повідомляє People .

"Її Величність Королева схвалила призначення моєї дружини Кетрін покровителем чудового корабля HMS (Her Majesty's Ship – Корабель Його Величності) Glasgow. Я знаю, що Кетрін буде рада приєднатися до вас тут, в Глазго, на церемонії присвоєння імені свого часу ", – сказав онук королеви.

Кейт Міддлтон отримала нову посаду
Кейт Міддлтон отримала нову посаду / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Вільям нагадав, що королівська сім'я дуже небайдужа до Королівському флоту. А корабель нагадав йому про дідуся, принца Філіпа.

Варто зазначити, що бути покровителем – почесно, і зазвичай така посада довіряється жінці з цивільних осіб, уособлюючи в собі талісман судна. Саме Кейт Міддлтон буде присутня на урочистих церемоніях присвоєння імені кораблю і спуску судна на воду.

Спецслужби запобігли отруєння старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що принци Вільям і Гаррі можуть помиритися.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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