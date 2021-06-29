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Пам'ятник принцесі Діані до офіційного відкриття побачать принц Вільям і Кейт з дітьми

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 червня, 06:00
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Принц Вільям покаже дружині Кейт Міддлтон і дітям статую своєї покійної матері, принцеси Діани. Це відбудеться перед церемонією відкриття
Архівні фото принца Вільяма
Архівні фото принца Вільяма / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Принц Вільям вирішив розділити зворушливий момент із сім'єю та показати пам'ятник, присвячений своїй матері, дружині Кейт Міддлтон і трьом дітям. Скульптуру Леді Ді офіційно представлять 1 червня, в день, коли їй могло виповнитися 60 років.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон не буде присутня на церемонії відкриття пам'ятника. Мабуть з цієї причини герцог Кембриджський запланував приватний візит до меморіалу.

Як пише The Mirror, Вільям хоче мати можливість показати принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї статую їхньої бабусі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

Після онук королеви приєднається до свого брата принца Гаррі, котрий спеціально для цього заходу прилетів из США додому, та інших членів королівської сім'ї.

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Місце для бронзової скульптури принцеси Діани авторства Іена Ренк-Бродлі виділили на території Кенсінгтонського палацу в Затонулому саду – місці, яке дуже любила принцеса Уельська.

Діана, принцеса Уельська
Діана, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що леді Ді загинула в автомобільній катастрофі 31 серпня 1997 року. Вона потрапила у ДТП в тунелі на мосту Альма в Парижі, Франція. Раніше ми писали, що за життя Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася їй давати інтерв'ю.

Детальніше про відкриття пам'ятника принцесі Діані дивіться в сюжеті:

Раніше також повідомлялося, що принца Чарльза не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діані.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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