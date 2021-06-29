Пам'ятник принцесі Діані до офіційного відкриття побачать принц Вільям і Кейт з дітьми

Принц Вільям вирішив розділити зворушливий момент із сім'єю та показати пам'ятник, присвячений своїй матері, дружині Кейт Міддлтон і трьом дітям. Скульптуру Леді Ді офіційно представлять 1 червня, в день, коли їй могло виповнитися 60 років.
Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон не буде присутня на церемонії відкриття пам'ятника. Мабуть з цієї причини герцог Кембриджський запланував приватний візит до меморіалу.
Як пише The Mirror, Вільям хоче мати можливість показати принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї статую їхньої бабусі.
Після онук королеви приєднається до свого брата принца Гаррі, котрий спеціально для цього заходу прилетів из США додому, та інших членів королівської сім'ї.
Місце для бронзової скульптури принцеси Діани авторства Іена Ренк-Бродлі виділили на території Кенсінгтонського палацу в Затонулому саду – місці, яке дуже любила принцеса Уельська.
Нагадаємо, що леді Ді загинула в автомобільній катастрофі 31 серпня 1997 року. Вона потрапила у ДТП в тунелі на мосту Альма в Парижі, Франція. Раніше ми писали, що за життя Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася їй давати інтерв'ю.
Детальніше про відкриття пам'ятника принцесі Діані дивіться в сюжеті:
Раніше також повідомлялося, що принца Чарльза не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діані.