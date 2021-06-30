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Принци Вільям і Гаррі хочуть помиритися після сварки на похоронах дідуся

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 червня, 09:35
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1 липня принци Гаррі та Вільям зустрінуться на церемонії на честь відкриття пам'ятника їх загиблої матері принцеси Діани
Принци Гаррі та Вільям можуть помиритися
Принци Гаррі та Вільям можуть помиритися / Фото: Getty Images

Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі онук Єлизавети II вперше повернувся до Британії в квітні – це були похорони його дідуся принца Філіпа. Перша зустріч братів не обійшлася без сварки . Королівські експерти розповіли, принци Гаррі та Вільям не надто доброзичливо налаштовані по відношенню друг до одного. Зараз герцог Сассекський знову приїхав до Лондона – на відкриття пам'ятника принцесі Діані. Подейкують, що у братів запланована приватна зустріч, на якій вони планують обговорити сварку. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, зустріч відбудеться після відкриття пам'ятника принцесі Діани 1 липня.

"Вільям і Гаррі хочуть владнати свої розбіжності", – пише видання з посиланням на інсайдера.

Принц Вільям і принц Гаррі зустрінуться після церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані
Принц Вільям і принц Гаррі зустрінуться після церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Багато королівських експерти вважають, що цей захід може стати шансом до примирення братів. Однак, на думку біографа Хього Віккереса , Меган Маркл може влаштувати принцу Гаррі, якщо він вирішить помиритися з принцом Вільямом після торжества.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Єлизавета II не приїде на відкриття пам'ятника на честь принцеси Діани. Її Величність також не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона.

Буде відсутнім на церемонії відкриття пам'ятникаі принц Чарльз. За словами інсайдера, принц не хоче знову переживати ці нелегкі моменти.

"Йому це жахливо важко. Ці моменти можуть воскресити старі рани і повернути йому спогади – як щасливі, так і сумні, а також почуття каяття. Після смерті Діани він вирішив, що краще залишити всі ці спогади при собі", – розповів друг принца Чарльза .

Раніше ми розповідали, що відомо про церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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