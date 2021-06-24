Єлизавета II була проти заручин принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон і принц Вільям в цьому році відзначили 10 річницю весілля. Але королівські експерти зізналися, що спочатку Єлизавета II не бачила Кейт частиною королівської сім'ї

Єлизавета II вважала, що Кейт Міддлтон не підходить на роль старшого члена монаршої родини / Фото: Getty Images

Про те, що шанувальники королівської сім'ї люблять Кейт Міддлтон, відомо всім. Кейт завжди виглядає стильно , чітко дотримується всіх протоколів королівської сім'ї, в скандалах не помічена. Але виявляється, раніше Єлизавета II не бачила в ролі дружини принца Вільяма і сумнівалася, що Кейт Міддлтон впорається з обов'язками старшого члена монаршої родини. Про це пише The Mirror.

"У Її Величності були серйозні побоювання, і вона вважала, що Кейт повинна бути сформованою особистістю з хорошим досвідом роботи, перш ніж вступати в королівську сім'ю", – розповів королівський біограф Кеті Ніколл в книзі The Making of a Royal Romance.

Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Фото: AFP

Як зазначив інший королівський експерт Філ Дампьер, Єлизавета II завжди добре ставилася до Кейт Міддлтон, але її ще турбувало, що якийсь час майбутня дружина принца Вільяма ніде не працювала.

"Кейт була дівчиною Вільяма вісім або дев'ять років до заручин. Був час, що вона нічим не займалася. Королева якось обмовилася про це. Вона натякнула, що якщо Кейт буде продовжувати в тому ж дусі, то вона не впорається з обов'язками або буде дуже довго вливатися в процес монархії ", – поділився королівський експерт.

Але як показав час, Єлизавета II даремно побоювалася. Кейт Міддлтон відмінно справляється з обов'язками старшого члена королівської сім'ї.

Єлизавета II вважала, що Кейт Міддлтон не підходить на роль старшого члена монаршої родини / Фото: Getty Images

Не так давно герцогиня Кембриджська отримала неофіційний, але важливий титул від британців . Раніше так відзначали тільки принцесу Діану. Кейт Міддлтон назвали "дитячою принцесою". Таке звання їй дали по аналогії з титулом Діани Спенсер "народна принцеса". Британці зазначили, що герцогиня Кембриджська багато років допомагає малюкам і завжди зворушливо спілкується з ними за будь-якої можливості. Діяльність Кейт в основному пов'язана з дітьми та їх психологічним здоров'ям.

Спецслужби запобігли отруєння старшого сина Принца Вільяма і Кейт Міддлтон – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон вийшла в світ в стильному casual-наряді.