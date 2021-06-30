Елизавета II доверила Кейт Миддлтон новую важную должность

Принц Уильям во время своего визита в Шотландию рассказал о новой должности Кейт Миддлтон и признался, что очень рад за супругу

Принц Уильям рассказал о новой должности Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раньше Елизавета II не видела Кейт Миддлтон в роли жены принца Уильяма и сомневалась, что герцогиня Кембриджская справится с обязанностями старшего члена монаршей семьи. Но сомнения королевы теперь в прошлом и новая должность Кейт Миддлтон тому доказательство. Принц Уильям побывал на верфи BAE Systems, расположенной недалеко от Глазго, и поделился с присутствующими важной новостью. Принц Уильям рассказал, что Елизавета II доверила его супруге быть покровителем фрегата, построенного для Королевского флота Британии. Об этом сообщает People.

"Ее Величество Королева одобрила назначение моей жены Кэтрин покровителем превосходного корабля HMS (Her Majesty's Ship – Корабль Его Величества) Glasgow. Я знаю, что Кэтрин будет рада присоединиться к вам здесь, в Глазго, на церемонии присвоения имени в свое время", – сказал внук королевы.

Кейт Миддлтон получила новую должность / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям напомнил, что королевская семья очень неравнодушна к Королевском флоту. А корабль напомнил ему о дедушке, принце Филиппе.

Стоит отметить, что быть покровителем – почетно, и обычно такая должность доверяется женщине из гражданских лиц, олицетворяя собой талисман судна. Именно Кейт Миддлтон будет присутствовать на торжественных церемониях присвоения имени кораблю и спуска судна на воду.

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