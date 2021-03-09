Олена Зеленська в трендовому пальті прийшла з квітами до пам'ятника Шевченку (фото)

Дружина президента продемонструвала стильний образ

9 березня відзначається 207 років від дня народження знаменитого українця Тараса Шевченка. Президент Зеленський разом із дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника Кобзарю в Києві.

У холодний період дружина президента частіше обирає пальта. В одному з таких вона з'явилася у хреста на місці загибелі активістів Майдану в День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Її також часто можна побачити в брючних костюмах темних відтінків, в поєднанні з білими блузами.

Олена Зеленська

Фото: Офіс президента України

Для сьогоднішнього виходу Олена Зеленська обрала лаконічний і стильний образ. Перша леді вдягла довге темно-червоне пальто з поясом і розрізом ззаду.

Свій образ вона доповнила чорними чобітьми на високих підборах і чорною захисною маскою. Волосся дружини президента вкладене легкими хвилями.

Раніше на прикладі Олени Зеленської ми розповідали, як носити білий костюм .

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