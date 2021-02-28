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Ставка на хакі: Кейт Міддлтон одягла піджак найпопулярнішого кольору

Сьогодні, 15:53

Герцогиня Кембриджська показала стильний лук для дзвінка в Zoom

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка задумалася ще про одну дитину, показала, як елегантно і стильно вдягнутися для відеодзвінка. На цьому тижні вона приєдналася до принца Вільяма в Zoom. На Кейт була біла блуза з V-подібним вирізом, яку вона поєднала з піджаком кольору хакі.

Свій образ дружина принца Вільяма доповнила срібними сережками. Міддлтон залишила розплетене волосся і вибрала природний макіяж.

, Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Підкресливши очі блідо-коричневими тінями, використавши рожеві рум'яна і блідо-рожевий блиск для губ, Кейт підкорила елегантністю і красою.

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Принц Вільям став найпопулярнішим у королівській родині. У Британії вже не перший рік ширяться чутки, що саме герцогу Кембриджському Єлизавета II передасть владне кермо.

Тому Кейт Міддлтон стала замислюватися про свій імідж після коронації принца Вільяма.

Раніше ми обговорювали 10 найкращих нарядів Кейт Міддлтон у минулому році.

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