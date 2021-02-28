Ставка на хакі: Кейт Міддлтон одягла піджак найпопулярнішого кольору

Герцогиня Кембриджська показала стильний лук для дзвінка в Zoom

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка задумалася ще про одну дитину, показала, як елегантно і стильно вдягнутися для відеодзвінка. На цьому тижні вона приєдналася до принца Вільяма в Zoom. На Кейт була біла блуза з V-подібним вирізом, яку вона поєднала з піджаком кольору хакі.

Свій образ дружина принца Вільяма доповнила срібними сережками. Міддлтон залишила розплетене волосся і вибрала природний макіяж.

Підкресливши очі блідо-коричневими тінями, використавши рожеві рум'яна і блідо-рожевий блиск для губ, Кейт підкорила елегантністю і красою.

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Принц Вільям став найпопулярнішим у королівській родині. У Британії вже не перший рік ширяться чутки, що саме герцогу Кембриджському Єлизавета II передасть владне кермо.

Тому Кейт Міддлтон стала замислюватися про свій імідж після коронації принца Вільяма.

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