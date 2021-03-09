9 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 9 березня в історії
Яке сьогодні свято, 9 березня? Міжнародний день ді-джея, день народження Тараса Шевченка. Знайдення глави Іоанна Предтечі – в православному календарі. Іванов день – у народному календарі. Іменини святкують: Іван, Іларіон.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 9 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 березня.
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- Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) – благодійна кампанія, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводить від імені Міжнародної клубної індустрії благодійні акції на допомогу дитячим організаціям, і завершується Всесвітнім днем ді-джея 9 березня.
- День народження Тараса Шевченка святкується на честь класика української літератури, мислителя, художника, національного героя і символу України.
- День вчителя – професійне свято відзначає Ліван.
9 березня у православній церкві відзначається перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі, а також шанується день пам'яті преподобного Еразма Києво-Печерського, в Ближніх печерах.
У народі 9 березня відзначався Іванов день. Іоанну Предтечі молилися про лікування від головного болю, здоров'я для дітей, а також захист посівів і родючості. Вважалося, що від цього дня птахи обладнують гнізда, тобто починають їх будувати. А тому для птахів поправляли старі шпаківні в садах і робили нові.
Прикмети на 9 березня
- в Іванов день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не полетіли;
- якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні – до холодного літа;
- птахи прилетіли вчасно – до хорошого врожаю;
- якщо в Іванов день заспіває синиця – бути теплу;
- хороша прикмета, якщо побачити жайворонка або лелеку.
- сніг в Іванов день принесе сніг і в квітні, а Великдень буде холодною.
- 1822 – Чарльз Грем з Нью-Йорка отримав патент на штучні зуби.
- 1858 – американець Альберт Поттс запатентував вуличну поштову скриньку.
- 1918 – Центральна Рада України повернулася до Києва.
- 1953 – в Москві відбулися похорони І.В. Сталіна, під час яких в результаті тисняви загинули сотні людей.
- 1959 – в Америці на ярмарці іграшок продемонстрована новинка – лялька на ім'я Барбі.
- 2001 – в Києві пройшли масові акції протесту в рамках акції "Україна без Кучми".
- 1454 – Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, ім'ям якого названа Америка.
- 1814 – Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський і політичний діяч.
- 1909 – Євген Пономаренко, український радянський актор театру і кіно.
- 1921 – Олексій Берест, український радянський військовий, Герой України, який встановив разом з іншими бійцями Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу в 1945 році.
- 1934 – Міхай Волонтир, радянський і молдавський актор театру і кіно.
- 1934 – Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перший космонавт Землі.
- 1955 – Орнелла Муті, італійська кіноактриса.
- 1958 – Лінда Фіорентіно, американська кіноактриса.
- 1964 – Жюльєт Бінош, французька кіноактриса.
- 1964 – Валері Лемерсье, французька кіноактриса і співачка.
- 1970 – Шеннон Лето, американський рок-музикант.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні .
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