9 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 9 березня в історії

Яке сьогодні свято, 9 березня? Міжнародний день ді-джея, день народження Тараса Шевченка. Знайдення глави Іоанна Предтечі – в православному календарі. Іванов день – у народному календарі. Іменини святкують: Іван, Іларіон.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 9 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 березня.

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9 березня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) – благодійна кампанія, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводить від імені Міжнародної клубної індустрії благодійні акції на допомогу дитячим організаціям, і завершується Всесвітнім днем ді-джея 9 березня.

– благодійна кампанія, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводить від імені Міжнародної клубної індустрії благодійні акції на допомогу дитячим організаціям, і завершується Всесвітнім днем ді-джея 9 березня. День народження Тараса Шевченка святкується на честь класика української літератури, мислителя, художника, національного героя і символу України.

святкується на честь класика української літератури, мислителя, художника, національного героя і символу України. День вчителя – професійне свято відзначає Ліван.

Яке сьогодні свято

9 березня у православній церкві відзначається перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі, а також шанується день пам'яті преподобного Еразма Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

У народі 9 березня відзначався Іванов день. Іоанну Предтечі молилися про лікування від головного болю, здоров'я для дітей, а також захист посівів і родючості. Вважалося, що від цього дня птахи обладнують гнізда, тобто починають їх будувати. А тому для птахів поправляли старі шпаківні в садах і робили нові.

Прикмети на 9 березня

в Іванов день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не полетіли;

якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні – до холодного літа;

птахи прилетіли вчасно – до хорошого врожаю;

якщо в Іванов день заспіває синиця – бути теплу;

хороша прикмета, якщо побачити жайворонка або лелеку.

сніг в Іванов день принесе сніг і в квітні, а Великдень буде холодною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 березня

1822 – Чарльз Грем з Нью-Йорка отримав патент на штучні зуби.

1858 – американець Альберт Поттс запатентував вуличну поштову скриньку.

1918 – Центральна Рада України повернулася до Києва.

1953 – в Москві відбулися похорони І.В. Сталіна, під час яких в результаті тисняви загинули сотні людей.

1959 – в Америці на ярмарці іграшок продемонстрована новинка – лялька на ім'я Барбі.

2001 – в Києві пройшли масові акції протесту в рамках акції "Україна без Кучми".

Хто народився 9 березня

1454 – Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, ім'ям якого названа Америка.

1814 – Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський і політичний діяч.

1909 – Євген Пономаренко, український радянський актор театру і кіно.

1921 – Олексій Берест, український радянський військовий, Герой України, який встановив разом з іншими бійцями Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу в 1945 році.

1934 – Міхай Волонтир, радянський і молдавський актор театру і кіно.

1934 – Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перший космонавт Землі.

1955 – Орнелла Муті, італійська кіноактриса.

1958 – Лінда Фіорентіно, американська кіноактриса.

1964 – Жюльєт Бінош, французька кіноактриса.

1964 – Валері Лемерсье, французька кіноактриса і співачка.

1970 – Шеннон Лето, американський рок-музикант.

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