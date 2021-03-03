Модний брючний костюм: як носити – вчимося у Олени Зеленської (фото)

Перша леді відвідала один з офіційних заходів

Дружина президента України Олена Зеленська, яка нещодавно підкорила діловим вбранням на виставці до 150-річчя Лесі Українки, з'явилася на офіційному заході у стильному брючному костюмі молочного відтінку. Фото були опубліковані на офіційній Instagram-сторінці першої леді України.

На знімках Олена позує разом з героїнями проєкту "Своя" – це проєкт про різних за етнічним походженням жінок, які живуть і реалізуються в Україні.

В такому стильному вбранні можна зустріти і 8 Березня. А якщо ви ще не знаєте, що подарувати на це свято своїм друзями і близьким, тоді швидше відкривайте наш календар подарунків, де знайдете масу оригінальний ідей.

Олена Зеленська з героїнями проєкту "Своя" Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для бранча з героїнями проєкту Зеленська вбралася у світлий брючний костюм. Яскравим акцентом стала чорно-біла хустка у верхній кишені піджака. Вона гарно поєднувалася з темним взуттям першої леді.

Олена вирішила розпустити волосся і зробити легкий макіяж. Перша леді не стала доповнювати образ яскравами аксесуарами, а лише одягла невеликі сережки і, звичайно ж, обручку.

Олена Зеленська Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Стиль Зеленської нерідко обговорюють в Мережі, на цей раз її образ дуже сподобався підписникам в Instagram, які зазначили, що Олені дуже йдуть світлі відтінки в одязі.

Нагадаємо, ми робили підбірку – ТОП-3 наряду Олени Зеленської в ОАЕ.

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