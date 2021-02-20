Олена Зеленська у всьому чорному вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні

Разом із чоловіком вона встановила лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану

Олена Зеленська разом із чоловіком вшанували пам'ять учасників Революції Гідності в День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Подружжя залишило лампадки на місці загибелі активістів Майдану і зробило удар у Дзвін Гідності на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Для виходу дружина президента вибрала total black образ – довге пальто, високі чоботи на підборах і чорну захисну маску. Володимир Зеленський також одягнув все чорне – класичні брюки, туфлі і пальто.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

"Сьогодні – день пам’яті Героїв. Тих, які вкотре нагадали світові про нескорений дух української нації. Показали, як можна об’єднатися заради кращого майбутнього. І не свого власного, а всієї країни. 94 дні Революції Гідності залишили глибокий слід в історії країни та змінили нас. Пам’ятаємо", – написала перша леді в своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, раніше ми розглядали ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ.

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