Ексклюзив ток-шоу "Говорить Україна": підозрюваний у зґвалтуванні дочок батько прокоментує звинувачення

Герою доведеться пройти тест на детекторі брехні

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" сьогодні, 9 березня, розкриються подробиці шокувальної історії, яка сталася в Одесі, де батько нібито вже багато років ґвалтував своїх дочок. Мама дівчат запевняє, що не знала про те, що відбувається. Чому батько, який нібито знущався з дочок, може не понести належного покарання, і хто може бути його співучасником, стане відомо в студії.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Першим про те, що відбувається у родині, дізнався хлопець однієї із дівчат. 16-річна Вероніка прийшла до нього в сльозах, і сказала, що її побив батько, а пізніше зізналася, що вже довгий час він її ґвалтує. Хлопець разом із матір'ю вирушив у поліцію і звернувся за допомогою у ток-шоу "Говорить Україна".

"Вперше це сталося, коли Вероніці було 13 років, а останній раз 9 лютого цього року. Вона мене просила, щоб я нікому не розповідав. Але у мене волосся стало дибки, я думав, як допомогти їй. Вирішив зателефонувати своїй мамі, а наступного дня вона викликала поліцію, і він був затриманий! У поліції я дізнався, що батько ґвалтував і старшу сестру! Це жах просто, як сестри жили в цьому будинку!", – поділився із журналістами телеканалу "Україна" хлопець Вероніки.

Дівчата були настільки залякані батьком, що навіть не говорили про те, що відбувається одна з одною. Вперше вони розповіли все тільки в відділенні поліції.

"Не потрібно мовчати про злочин, який скоюється стосовно вас, ваших рідних або близьких. Тільки вчасно попросивши про допомогу – можна запобігти жахливим речам і врятувати себе і ближніх", – переконаний ведучий Олексій Суханов.

Суханов Олексій Фото: прес-служба

Що дізналися журналісти "Говорить Україна" в ході власного розслідування? Чи знала мати, що протягом років батько ґвалтував дочок і що покаже тест на детекторі брехні – стане відомо на каналі "Україна".

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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