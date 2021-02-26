Хлопець, якого врятували від "групи смерті" в соцмережі, прийшов на ток-шоу "Говорить Україна"

Діти таким чином привертають до себе увагу батьків

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна", який глядачі побачили на телеканалі "Україна", розкрилися подробиці шокуючою хвилі самогубств серед підлітків. Батьки по всій країні налякані так званими "групами смерті" в соцмережах, які підштовхують дітей до трагедії. Журналісти знайшли тих, хто зміг вийти на організаторів моторошної гри і почути історію хлопчика, якого встигли врятувати.

У Боярці дві семикласниці наковталися пігулок після перегляду відео в соцмережі. Одна з дівчаток не вижила. За кілька днів ситуація повторилася в Умані, але, на щастя, обох школярок вдалося врятувати. Одна з постраждалих розповіла, що в соцмережі знайшла відео, в якому пропонували випити таблетки, і побачити, що з цього вийде.

Адміністрація навчального закладу, в якому сталася трагедія, планує посилити систему контролю над виходом дітей зі школи і знайти відповідальних в трагедії.

До студії "Говорить Україна" прийшов Сергій, який 10 місяців проводив власне розслідування, щоб дізнатися причину смерті сина свого друга. 9-річний хлопчик нібито став жертвою "групи смерті". Чоловік зареєструвався в небезпечній соціальної мережі, видаючи себе за дитину. Сергій почав отримувати завдання від кураторів групи з вимогою нанести собі тілесні ушкодження.

Одна з гостей студії розповіла, що одного разу її стурбувала поведінка неповнолітнього онука. Хлопець став агресивним і постійно проводив час в соцмережі. Вивчивши його листування і контакти в інтернеті, жінка викликала поліцію. Коли телефон і ноутбук хлопчика дослідила кіберполіція, то правоохоронці вийшли на слід куратора мережі, який підштовхував підлітків до фатальних вчинків.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Влад, якого врятували від зловмисників, прийшов у студію і розповів свою історію.

"Все почалося з того, що я зареєструвався у соціальній мережі. Я вважав, що дорослий. Мені не вистачало любові батьків, адже мене з дитинства виховує бабуся. У цій грі я був близько тижня. У мене не було куратора, але я знаю, що підлітки, які були в цій грі, різали вени і шкодили собі. Куратор сказав їм, що, якщо вони залишать гру, то він уб'є їхніх батьків. Моя бабуся викликала кіберполіцію. Я вважаю, що батьки мають більше спілкуватися зі своїми дітьми, щоб попередити такі історії і стати для них друзями. Хочу звернутися до підлітків і закликати, щоб вони не потрапляли в такі ситуації. Тому що знаю з власного досвіду, що це дуже боляче. Адже, коли втрачаєш людину, сильно шкодуєш", – каже Влад.

Головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції України Роман Сочка запевняє, що не доведено, що на суїцид дітей підштовхнули саме так звані "групи смерті". Правоохоронні органи моніторять соцмережі на рахунок шкідливих ігор. Але фахівець зазначив, що в мережі неповнолітні стали більше спілкуватися з незнайомими людьми про свої переживання, тому закликав батьків частіше спілкуватися з власними дітьми.

"У мене 14-річний син, і ще в дитячому садку я теж зрозуміла, що не можна заборонити гаджети, тому що син випаде зі свого соціуму. Тому ми пішли на курси, де навчили його, які є ресурси, і як їх правильно вибирати. Заборонити гаджети – це значить зробити ще гірше", – говорить експерт-кримінолог ток-шоу "Говорить Україна" Анна Маляр.

Колишній старший інспектор ювенальної превенції Києво-Святошинский району Владислав Богданов, який свого часу викрив декілька небезпечних груп, звернувся до батьків дітей:

"Інтерес підлітків небезпечними групами через бажання покрасуватися перед однолітками, продемонструвати свою сміливість. Також дитина хоче привернути до себе увагу батьків. Одні з основних причин, які можуть підштовхувати дітей до самогубства: сім'я, школа й однолітки. Якщо дитина звертається до вас з проблемою в школі, через нерозділене кохання, погану оцінку, потрібно, щоб батьки не вважали, що це дрібниці, адже через такі банальні причини, моральний біль і страждання, не знання, як впоратися з цим, дитина може бачити тільки один вихід – смерть. Працювати мають родина і школа разом, підвищувати самооцінку дитини, вчити мислити критично", – радить на телеканалі "Україна" фахівець.

За останні кілька місяців в Боярці сталося ще кілька трагедій. У жовтні минулого року 14-річна дівчина кинулася під потяг, в грудні так само зробив 15-річний хлопець, саме в цей час 15-річний юнак вистрибнув з вікна, а семикласниця випила таблетки після перегляду соцмереж і померла. У Києві за останні кілька місяців теж прокотилася хвиля дитячих самогубств, і в цих всіх випадках є підозра, що загиблі незадовго до цього перебували в так званих "групах смерті".

"Хочу нагадати, що самогубство – не вихід, тому що поруч є люди, які вас люблять і цінують, до яких можна і потрібно звернутися за допомогою", – каже в студії телеканалу "Україна" ведучий ток-шоу Олексій Суханов.

Нагадаємо, в Боярці в академічному ліцеї дві учениці сьомого класу отруїлися. Є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними іграми, які поширюються в інтернеті, заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Також ми писали, що поліцейські встановлюють обставини падіння 13-річної дівчинки з балкона багатоповерхівки, а також 15-річної дівчинки, яка впала з балкона 16-го поверху. Неповнолітні загинули на місці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися