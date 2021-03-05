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Відома телеведуча Марина Кухар розсекретила, як підтримує струнку фігуру

Сьогодні, 18:52

Ведуча зізналася, що їсть багато фруктів і сезонних ягід

Ведуча новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар розповіла про харчові звички, що допомагають завжди бути у чудовій фізичній формі та добре почуватися.

Телеведуча зізнається, що особливо не переймається правилами здорового харчування. Проте, вивела для себе кілька власних правил, які вже стали звичкою.

"Я категорично не можу снідати, то ж знайшла спосіб, як менше шкодити обов'язковою ранковою кавою, без якої не уявляю життя. Спосіб простий – чайну ложку чорного тмину запиваю склянкою води. Зазвичай, місяць приймаю – пару місяців перерва. Але вода обов'язково щодня. І якщо згадала про воду, то намагаюся багато пити – не менше двох літрів на день. Ще одна корисна звичка – відмовитися від м’яса – повністю, чи частково, це вже як кому до вподоби. Я їм справді багато фруктів. Яблука, апельсини, сезонні ягоди – завжди під рукою замість перекусів. Як і сири та кисломолочні продукти", – поділилась Марина Кухар.

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Марина Кухар
Марина Кухар
Фото: прес-служба

У приготуванні страв телеведуча теж дотримується кількох простих правил: краще запікати, аніж смажити, овочі на гарнір доречніші за крупи, чи макарони і, чим простіша страва, тим ліпше.

"Отакі нехитрі принципи. Але головне – все, що ми робимо, має дарувати задоволення. І їжа в першу чергу. То коли хочеться, не забороняю собі нехтувати правилами", – розповіла ведуча.

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