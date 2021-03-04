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Ексклюзив ток-шоу "Говорить Україна": відео знущань над дітьми стоматологом виявилося справжнім

Сьогодні, 18:01

Після звільнення лікар, яку підозрюють у побитті дітей, продовжила практикувати в іншій лікарні

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" експерт довів, що відео, зроблене в стоматології в Рівненській області, не змонтоване, а значить, діти дійсно зазнавали насильства з боку одного з лікарів.

Чотирирічних Уляну і Максима відвели лікувати зубки ще влітку і тільки зараз, через півроку, їхні батьки з новин дізналися, що над дітьми знущалися. Шокуюче відео було оприлюднено після того, як мама ще однієї маленької пацієнтки після стоматолога знайшла на тілі дитини синці, а дівчинка назвала лікаря "дияволом".

"Лікар Інна сказала, що добре знає свою справу і буде краще, якщо я залишуся за дверима кабінету. Моя дочка добровільно пішла з лікарем. Лікар попередила, що буде використана місцева анестезія, але навіть не запитала, чи є у моєї дитини алергічна реакція на якісь медикаменти. Коли моїй дочці видалили зуб, дочка вийшла мовчазною і заплаканою. Я помітила на шиї дочки свіжі синці. Відразу покликала медперсонал. Стоматолог, подглянувши на шию, сказала не хвилюватися, але пояснити травму не змогла. Лікар поспішала, а я була в тому стані, що хотіла швидше відвести дитину додому. Пізніше цілий день дитина не вимовила жодного слова, дочка була пониклою, і тільки пізно ввечері сказала: "Це не тьотя, це диявол". Я почала її розпитувати, і вона зізналася, що її щипали за щоки, руки, стискали шию і силою відтягували нижню щелепу", – розповіла мама дитини і додала, що у дочки були синці на плечах обох руках, немов її утримували силою.

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Жінка сфотографувала синці на тілі дитини і виклала на спеціалізований медичний ресурс. Незабаром стався ще один інцидент за участю іншої дитини і того ж лікаря. Дівчинці занесли інфекцію в губу і мати дитини звернулася до поліції. До неї приєдналися батьки інших постраждалих дітей, і справа набула широкого розголосу.

Незважаючи на те, що в Україні заборонена відеозйомка в кабінетах лікарів, в скандальній лікарні вона здійснювалася. Власниця клініки, де був зафіксований факт побиття дітей, зв'язалася з активістами, і розповіла, що у неї є відео, яке підтверджує насильство над пацієнтами. Власниця клініки запевнила, що звільнила лікаря і його асистента, щойно дізналася правду. За словами господині медичного закладу, звільнений лікар працювала в клініці близько 4 років, і проблем не виникало. Але з часом, коли вона почала вести блог і рекламувати себе в Мережі, її характер змінився, як і ставлення до дітей.

Після звільнення лікар Інна, яку підозрюють у побитті дітей, продовжила практикувати в іншій лікарні. Журналісти "Говорить Україна" спробували записатися до неї на прийом, але їм відмовили на підставі їхньої журналістської діяльності. У студії ток-шоу ведучий Олексій Суханов зателефонував стоматологу Інні, з проханням прокоментувати те, що трапилося, але вона відмовилася говорити.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Незважаючи на фото побитих дітей, є ті, хто не вірить у провину стоматолога, і заявляють, що відео з кабінету змонтовано. Журналісти надали відео незалежному експерту.

"Відео з камери спостереження не містить монтажу, знято з одного кадру і точки. Відео є оригінальним", – заявив фахівець на каналі "Україна".

Власниця клініки теж підтвердила, що відео справжнє.

Слідами події було розпочато кримінальне провадження, і судмедекспертиза дасть кваліфікацію дій лікаря.

"У батьків є право бути зі своєю дитиною завжди і всюди, крім операційної в стаціонарі, і обов'язково будь-який похід до лікаря має закінчуватися випискою, в якому стані дитина поступила, в якому ви її забираєте. І, якщо щось підозріле сталося, об'єднуйтеся з іншими потерпілими, тоді буде легше довести свою правоту", – поділилася порадою експерт-кримінолог Ганна Маляр на каналі "Україна".

Нагадаємо, раніше хлопець, якого врятували від "групи смерті" в соцмережі, прийшов на ток-шоу "Говорить Україна".

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Говорить Україна Олексій Суханов телеканал Україна
Джерело: Сьогодні
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