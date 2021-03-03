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Ток-шоу "Говорить Україна" рятуватиме сплячу красуню

Сьогодні, 18:00

Лікарі дізнаються справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка може засипати в будь-яку хвилину

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна", який глядачі побачать на телеканалі "Україна" у четвер, 4 березня, розкриється причина незвичного стану здоров’я Віталіни. Сон жінки може початися будь-якої хвилини і тривати аж три доби. Після якої інтимної сцени жінка стала сплячою красунею? Як вона пояснить свою відмову виходити заміж за коханого? Та у чому побачать причину незвичної хвороби Віталіни лікарі, стане відомо у студії.

До ток-шоу "Говорить Україна" звернувся наречений жінки, Олег. Чоловік занепокоєний хворобою коханої, і попросив допомогти Віталіні.

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Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Віталіна – жінка моєї мрії. Красива, любляча, хазяйновита, прекрасна мати. Однак вона наче спляча красуня, у будь-який момент може заснути і більше не прокинутися! Вона може йти, повернути різко голову в бік, і раптово ніби вимкнутися. Раз – і наче спить. Якось Віталіна почувалась добре, пішла забирати сина з дитячого садка, і знепритомніла просто на вулиці. Добре, поряд був старший син, він побіг за допомогою. Так і лежала Віталіна на асфальті, доки її не відкачали. Місяць тому стався взагалі страшний напад.

Віталіна не могла встати з ліжка три дні. Весь цей час вона була в напівсвідомості, навіть не все розуміла, що відбувається навколо неї. Практично всі три дні вона проспала! Найбільше я боюся, що вона ось так засне і не прокинеться, а їй лише 30 років, і в неї 3 дітей!", – говорить чоловік на каналі "Україна".

Віталіна сама виховує синів. Меншому з них 4 роки, середньому – 10 років, старшому – 13 років. Хлопчики доглядають самі маму і допомагають по господарству.

"Суп, буває, варимо. Тихо поводимося, що не галасуємо. Ми раніше їздили на море, але це було дуже давно. Ми і спортом займалися, у м'яч грали, в місто ходили, але зараз не можемо. Мама рідко дуже виходить на вулицю, лежить багато на дивані. Я боюся, що мама засне і не зможе прокинутися. Будь ласка, врятуйте маму", – благають сини жінки.

Телеведучий Олексій Суханов
Телеведучий Олексій Суханов
Фото: пресслужба

Хто захоче вибачитися перед Віталіною за минуле? Що скажуть лікарі про стан жінки, та чи є надія на одужання розкриється у ток-шоу "Говорить Україна" цього четверга.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

Нагадаємо, раніше хлопець, якого врятували від "групи смерті" в соцмережі, прийшов на ток-шоу "Говорить Україна".

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