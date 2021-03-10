Джилл Байден повторила образ Меган Маркл: знак підтримки чи збіг?

Знаменитості вийшли на публіку в схожих сукнях від Oscar de la Renta

Перша леді США Джилл Байден скопіювала образ Меган Маркл, яка зараз чекає на другу дитину, повторивши її вихід у світ у сукні з лимонами від Oscar de la Renta. У такому вбранні дружина президента США прийшла на церемонію вручення нагород для хоробрих жінок International Women of Courage. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"У своєму звичайному житті ці жінки зробили незвичайний вибір. На церемонії вручення нагород International Women of Courage ми вшановували жінок-лідерів, які борються за краще майбутнє для всіх нас", – написала вона під своїм знімком зі сцени.

Джилл Байден в сукні Oscar de la Renta Фото: instagram.com/flotus

Правда сукня 69-річної Джилл відрізняється фасоном від сукні Меган – у першої леді США воно подовжене і з рукавом. Вартість такого наряду 2890 доларів, тоді як плаття Меган трохи дорожче – 3490 доларів.

Сукня з лимонами Oscar de la Renta Фото: скриншот

У такій сукні з лимонами Меган з'явилася разом з чоловіком принцом Гаррі в ролику Stream On в 2020 році.

Меган Маркл і принц Гарри Фото: скриншот

Порівнюючи наряди відомих жінок, подейкують, що все це не випадково і таким чином перша леді США надала підтримку Меган Маркл після скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі, яке вже б'є рекорди за переглядами. На церемонії, куди приїхала Джилл Байден, премії вручали за хоробрість, лідерство і бажання допомогти іншим жінкам в боротьбі за їхні права. Як відомо, Меган Маркл активно бореться проти гендерної нерівності.

Свій образ перша леді США доповнила жовтими човниками і маскою для обличчя в тон сукні. Підписники засипали її компліментами.

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