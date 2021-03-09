"Вони втратили свій шанс": реакція Мережі на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Відомі люди прокоментували інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі продовжує обговорювати весь світ. Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною компанією YouGov, 47% британців назвали одкровення герцогів Сассекських недоречними. А що думають відомі люди? Ми зібрали реакцію зірок на інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

Тенісистка Серена Вільям і подруга Меган Маркл, звичайно ж, не могла не прокоментувати інтерв'ю. У себе в Instagram спортсменка підтримала дружину принца Гаррі.

"Меган Маркл, мій безкорисливий друг, живе своїм життям і подає приклад зі співчуттям і жалем. Вона щодня вчить мене, що значить бути по-справжньому благородною. Її слова ілюструють біль і жорстокість, які вона пережила ... Я хочу, щоб дочка Меган, моя дочка і ваші діти жили в суспільстві, в якому поважають один одного", – написала Серена.

Фото: Getty Images

Британська актриса і Джаміла Джаміль ще перед виходом інтерв'ю написала у себе в Twitter, що турбується за Меган Маркл.

"Якщо це те, що королівська сім'я може робити публічно з вагітною жінкою на пізньому терміні ... чи можемо ми навіть уявити, через що їй довелося пройти в приватному порядку?" – написала актриса.

Подивившись інтерв'ю, актриса назвала його розпливчастим і припустила, що Меган і принц Гаррі далеко не все розповіли.

Джаміла Джаміль Фото: Instagram

"Чи можемо ми виділити хвилинку, щоб згадати, наскільки непристойним була поведінка преси та палацу в очікуванні інтерв'ю, яке насправді виявилося досить розпливчастим і стриманим? Що вони збиралися почути від Меган і Гаррі? Що вони повинні були зробити, щоб так злякатися?" – написала Джаміла.

Меган і принца Гаррі підтримав Білий дім. Про це повідомляє Vanity Fair.

"Щоб будь-хто міг виступити і розповісти про свою боротьбу з психічним здоров'ям і розповісти свою особисту історію, це вимагає сміливості, і це, безумовно, те, у що вірить Джо Байден", – заявив прессекретар президента США Джен Псакі

Американська поетеса Аманда Горман, яка виступала на інавгурації Джо Байдена, у Twitter написала, що завдяки Меган в королівській родині могли статися позитивні зміни, але цю можливість втратили.

Аманда Горман Фото: Getty Images

"Меган була для британської монархії хорошою можливістю для змін, відродження і вступу в нову епоху. Вони не просто погано обійшлися з цим "променем світла", вони втратили свій шанс", – написала поетеса.

В інтерв'ю Washington Post Гілларі Клінтон зазначила, що власному досвіді відчула увагу британських таблоїдів. Вона назвала Меган "неймовірно успішною" і підтримала зусилля герцогині Сассекської відстоювати свої інтереси.

"Надворі 2021 рік, і вона хотіла жити своїм життям, і у неї було повне право на це сподіватися", – сказала Клінтон.

Гілларі Клінтон/Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Дочка Мартіна Лютера Кінга Берніс підтримала Меган Маркл в Twitter.

"Королівський статус не захищає від спустошення і відчаю расизму", – написала Берніс.

Берніс Кінг Фото: Instagram.com

Більше про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, що після інтерв'ю в Мережі з'явився неопублікований знімок вагітної Меган Маркл.

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