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Меган Маркл і принц Гаррі розсекретили стать другої дитини

Сьогодні, 10:05

Подружжя чекає народження малюка цього літа

Меган Маркл і принц Гаррі у День закоханих повідомили, що знову стануть батьками. Напередодні в бесіді з Опрою Вінфрі пара розсекретила стать дитини – у них народиться дівчинка!

"Мати хлопчика і дівчинку – чого ще можна бажати?" – сказав радісний принц Гаррі. Вони з Меган позначили, що після народження малятка більше не планують дітей.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: instagram.com/misanharriman

Онук Єлизавети II розповів про свої почуття, коли дізнався, що Меган вагітна дівчинкою: "Вдячний, мати будь-яку дитину, одну або двох було б чудово, але мати хлопчика, а потім дівчинку... Тепер у нас є сім'я і нас четверо".

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Щасливе подружжя сказало, що їхня друга дитина має народитися цього літа.

Меган і Гаррі оголосили про вагітність 14 лютого, представивши приголомшливу чорно-білу фотографію, яка була зроблена їхнім другом і фотографом. На знімку усміхнений Гаррі з любов'ю дивиться на Меган, яка поклала руки на живіт, лежачи у нього на колінах.

Раніше Меган Маркл заявила, що думала про смерть, будучи членом королівської сім'ї .

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