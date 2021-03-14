Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зробили заяву про своє розлучення
Пара зізналася, що зіткнулася з труднощами
Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом. Пара двічі переносила весілля, а коханого співачки встигли звинуватити в зрадах.
Після того, як в Мережі всі почали обговорювати чутки про розрив Джей Ло і Алекса, вони зробили офіційну заяву.
"Ми працюємо над деякими речами", – сказали Лопес і Родрігес.
Пізніше колишнього спортсмена помітили у Флориді, де той дав коментар, заявивши, що він "не самотній", пише People.
Напередодні в тому, що Джей Ло могла розлучитися а Алексом Родрігесом, звинувачували зірку реаліті-шоу Southern Charm Медісон Лекрой, з якою жених співачки нібито спілкувався по FaceTime.
Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес у стосунках з 2017 року. У 2019 баскетболіст зробив пропозицію артистці. Їхнє весілля мало відбутися у 2020 році, але було перенесено кілька разів через пандемію коронавірусу.
Минулого літа Лопес і Родрігес купили будинок за 40 мільйонів доларів.
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