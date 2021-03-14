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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зробили заяву про своє розлучення

Сьогодні, 11:09

Пара зізналася, що зіткнулася з труднощами

Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом. Пара двічі переносила весілля, а коханого співачки встигли звинуватити в зрадах.

Після того, як в Мережі всі почали обговорювати чутки про розрив Джей Ло і Алекса, вони зробили офіційну заяву.

"Ми працюємо над деякими речами", – сказали Лопес і Родрігес.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Фото: Getty Images

Пізніше колишнього спортсмена помітили у Флориді, де той дав коментар, заявивши, що він "не самотній", пише People.

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Напередодні в тому, що Джей Ло могла розлучитися а Алексом Родрігесом, звинувачували зірку реаліті-шоу Southern Charm Медісон Лекрой, з якою жених співачки нібито спілкувався по FaceTime.

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес у стосунках з 2017 року. У 2019 баскетболіст зробив пропозицію артистці. Їхнє весілля мало відбутися у 2020 році, але було перенесено кілька разів через пандемію коронавірусу.

Минулого літа Лопес і Родрігес купили будинок за 40 мільйонів доларів.

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