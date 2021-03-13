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Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом – ЗМІ

Сьогодні, 10:04

Заручини пари відбулися в березні 2019 року після двох років знайомства

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, яких востаннє разом бачили в кінці лютого в Домінікані, розлучилися. Зоряна пара розірвала заручини після майже чотирьох років стосунків. Про це пише PEOPLE.

"Це було очевидно вже деякий час. Саме через те, що вони сильно пов'язані в бізнес-світі – це рішення не було легким і остаточним для них. Тому їм довелося досить довго думати про те, щоб дійсно розірвати ці стосунки", – цитує видання слова джерела.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Фото: instagram.com/jlo

Зараз Алекс Родрігес готується до бейсбольного сезону, а Дженніфер Лопес знімається в новому фільмі. Причина їхнього розриву поки невідома. Самі зірки також не коментують цю інформацію.

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З бейсболістом Алексом Родрігесом Джей Ло почала зустрічатися в 2017 році. У березні 2019 Алекс зробив співачці пропозицію. З того моменту закохані декілька разів переносили весілля через пандемію.

Алекса неодноразово звинувачували в зрадах, але це не заважало Лопес публічно демонструвати почуття до обранця.

Раніше співачка і акторка Дженніфер Лопес пояснила, чому вже двічі скасувала весілля.

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