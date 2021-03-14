Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сделали заявление о своем расставании

Пара призналась, что столкнулась с трудностями

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом. Пара дважды переносила свадьбу, а возлюбленного певицы успели обвинить в изменах.

После того, как в Сети все принялись обсуждать слухи о разрыве Джей Ло и Алекса, они сделали официальное заявление.

"Мы работаем над некоторыми вещами", – сказали Лопес и Родригес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: Getty Images

Позднее бывшего спортсмена заметили во Флориде, где тот дал комментарий, заявив, что он "не одинок", пишет People.

Накануне в том, что Джей Ло могла расстаться а Алексом Родригесом, обвиняли звезду реалити-шоу Southern Charm Мэдисон Лекрой, с которой жених певицы якобы общался по FaceTime.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в отношениях с 2017 года. В 2019 году баскетболист сделал предложение артистке. Их свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Минувшим летом Лопес и Родригес купили дом за 40 миллионов долларов.

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