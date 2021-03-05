"А тобі по**й": DOROFEEVA випустила новий трек про нерозділене кохання

Це другий сольний трек співачки після розпаду "Время и Стекло"

Надя Дорофєєва, яка розплакалася на "Голосі країни 11", потішила шанувальників виходом нового треку. Пісня a tebe... з'явилася в YouTube-каналі співачки вранці у п'ятницю. Слухайте новинку нижче.

Пісня a tebe... – це сингл з дебютного міні-альбому DOROFEEVA, який отримав назву dofamin. Реліз EP очікується в цьому році.

"Випадок з a tebe... знайом практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він – ні, ти закохана по вуха... Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому "так", – розповіла про трек Надя.

У коментарях фанати Дорофеєвої висловилися про новий хіт.

"Дорофєєва, це офігенно, розумниця, трек просто супер! Ти молодець, продовжуй"

"Надюша, це ж нереально"

"У Наді досить сильний голос, гарний тембр. Сподіваюся кліп не буде акцентовано на голій жопі. Хочеться душі, а не тіла"

"Очікувалося щось краще. Скільки пафосу було з куплетом, а в реальності просто (((", – пишуть слухачі.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу в новому кліпі показала любов з російським актором Полянським.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися