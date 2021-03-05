DOROFEEVA выпустила новый трек, в котором поет о тебе

Это второй сольный трек певицы после распада "Время и Стекло"

Надя Дорофеева, которая расплакалась на "Голосі країни 11", обрадовала поклонников выходом нового трека. Песня a tebe… появилась в YouTube-канале певицы утром в пятницу. Слушайте новинку ниже.

Песня a tebe… – это сингл из дебютного мини-альбома DOROFEEVA, который получил название dofamin. Релиз EP ожидается в этом году.

"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши... Но ты не жалеешь, что когда-та сказала ему да", – рассказала о треке Надя.

В комментариях фанаты Дорофеевой высказались о новом хите.

"Дорофеева, это офигенно, умница, трек просто супер! Ты молодец, продолжай"

"Надюша, это же нереально"

"У Нади достаточно сильный голос, красивый тембр. Надеюсь клип не будет акцентирован на голой жопе. Хочется души, а не тела"

"Ожидалось что-то лучше. Сколько пафоса было с куплетом, а в реальности просто(((", – пишут слушатели.

Напомним, что ранее Алина Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским.

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