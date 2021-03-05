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DOROFEEVA выпустила новый трек, в котором поет о тебе

Сегодня, 10:09

Это второй сольный трек певицы после распада "Время и Стекло"

Надя Дорофеева, которая расплакалась на "Голосі країни 11", обрадовала поклонников выходом нового трека. Песня a tebe… появилась в YouTube-канале певицы утром в пятницу. Слушайте новинку ниже.

Песня a tebe… – это сингл из дебютного мини-альбома DOROFEEVA, который получил название dofamin. Релиз EP ожидается в этом году.

"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши... Но ты не жалеешь, что когда-та сказала ему да", – рассказала о треке Надя.

В комментариях фанаты Дорофеевой высказались о новом хите.

  • "Дорофеева, это офигенно, умница, трек просто супер! Ты молодец, продолжай"
  • "Надюша, это же нереально"
  • "У Нади достаточно сильный голос, красивый тембр. Надеюсь клип не будет акцентирован на голой жопе. Хочется души, а не тела"
  • "Ожидалось что-то лучше. Сколько пафоса было с куплетом, а в реальности просто(((", – пишут слушатели.

Напомним, что ранее Алина Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским.

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