Козловський в різних позах посидів на дівчині в новому кліпі: відео

Артист зробив подарунок шанувальникам до Дня святого Валентина

До Дня святого Валентина ми підібрали оригінальні ідеї того, як відзначити це свято з коханою людиною, а співак Віталій Козловський до 14 лютого вирішив зробити подарунок своїм шанувальникам і випустив пісню про кохання – "Мала, танцюй".

За словами Віталія, головний меседж – в кожній жінці всередині живе маленька дівчинка, яка мріє про кохання. У кліпі Козловський зібрав представниць прекрасної статі різного віку, а сам знявся в новій відеороботі в стильному костюмі і в тандемі з прекрасною незнайомкою.

У кліпі Козловський танцює з дівчиною, раз у раз приймаючи з нею різні химерні пози під час танцю. Все в межах пристойності :)

Шанувальники Віталія вже оцінили трек і заявили, що тепер ця пісня точно гратиме у багатьох на повторі.

Схоже, що сьогодні українські артисти вирішили влаштувати день прем'єр. Наприклад, новий кліп і пісню випустила Аліна Гросу, яка знялася у відео з новим ймовірним коханим. Також новий трек і відеороботу презентувала Тіна Кароль.

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