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Олег Скрипка переспівав легендарну пісню "Два кольори" англійською: відео

Сьогодні, 16:00

Пісня лідера "Воплів Відоплясова" отримала назву Two Colors

Соліст легендарного українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, який раніше назвав співачку, що надихнула його почати музичну кар'єру, перевів пісню "Два кольори" на англійську мову і зняв кліп.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба", – легендарні рядки культової пісні Дмитра Павличка у версії Олега Скрипки зазвучали англійською: Red color is for love and black one is for sorrow.

Автором кліпу виступила епатажна українська режисерка Олена Вінярська. Разом з Олегом Скрипкою вони створили несподівану і стильну екранізацію незабутньою пісні, рядки якої знає кожен українець. Як виявилося, Олег Скрипка народився в рік створення пісні "Два кольори" – тому ця композиція набуває для виконавця особливого значення.

Нагадаємо, Олег Скрипка зізнався, чому розпався перший шлюб з француженкою.

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