Гросу в новому кліпі показала любов з російським актором Полянським: відео

Шанувальники вважають, що співачка підтвердила свій роман з актором

Ми підготували 14 оригінальних ідей і картинок до Дня святого Валентина, а співачка Аліна Гросу презентувала романтичну композицію в дуеті з актором Романом Полянським, з яким їй приписують романтичні стосунки.

Нещодавно Аліна натякнула, що у них з Романом ... роман! А цей кліп, на думку багатьох шанувальників Гросу, прямий тому доказ. Тільки погляньте на ці кадри! Або це класна акторська гра, або...

Тим часом Гросу називає Полянського "другом і партнером", а він дякує долі за знайомство зі співачкою.

"Вдячний долі за зустріч з Аліною. Вдячний Аліні за довіру. Радий, що можу пробувати, експериментувати і отримувати досвід у чомусь новому для себе", – коментує Роман.

А в коментарях тільки і пишуть, що Аліна і Роман – "дуже гарна пара" і бажають їм "особистого щастя".

Скріншот: YouTube

До речі, сьогодні свій новий кліп і пісню презентувала ще й Тіна Кароль.

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