Надя Дорофєєва розплакалася на "Голосі країни 11", згадавши особисту трагедію

Співачку вразила історія однієї з учасниць

У другому випуску шоу "Голос країни 11" були сльози смутку і щастя. Однією з тих, хто виплеснув свої емоції перед камерою стала співачка і зоряна тренерка Надя Дорофєєва.

Надя розплакалася після виступу однієї з учасниць, згадавши особисту трагедію. Учасниця на ім'я Діана Стєбакова виконала пісню ALEKSEEV "Пьяное солнце", присвятивши свій виступ мамі, яка виховала дівчину, але не є її біологічною матір'ю.

Надя Дорофєєва Фото: Скриншот из видео

Історія Діани дуже вразила Надю, яку теж виховував не рідний батько, а вітчим. Після виступу Діани Надя згадала батька. У 2017 році Дорофєєва розповіла про смерть свого рідного тата Володимира, який розлучився з матір'ю Наді, коли майбутній співачці було всього три роки. Проте, всі ці роки Надя продовжувала спілкуватися з батьком, який завжди був для неї підтримкою.

Нагадаємо, Дан Балан повернувся на "Голос країни".

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