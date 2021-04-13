Софія Стужук показала зворушливі фото з США з учасником Холостячки і назвала його своєю сім'єю

Блогерка разом з дітьми, мамою і Андрієм Шатирко полетіла в Лос-Анджелес. Шанувальники Софії вже вирішили, що вона і Андрій – пара

Блогерка Софія Стужук, яка тільки недавно оговталася від смерті свого ексчоловіка Дмитра Стужука, полетіла в Лос-Анджелес разом з Андрієм Шатирко, ексучасником "Холостячки". Софія взяла з собою маму і трьох своїх дітей. Всі вони живуть в одному будинку.

Шанувальники Стужук вже подумали, що Софія і Андрій – пара, адже майже кожен кадр з Шатирко дівчина підписує "Моя сім'я". В Insastories Софія показала, як Андрій вкладає її дітей спати, грає з ними і гуляє на березі океану.

Андрій Шатирко і Софія Стужук з її дітьми Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/andrew_shatyrko

У соцмережі Софія опублікувала кілька фото з ексучасником "Холостячки" і повідомила, що полетіла в США на півтора місяця.

"Ну що, готові найближчі півтора місяці спостерігати за пригодою нашої банди/команди/сімейки в Лос Анджелесі?" – поцікавилася у підписників Софія.

Скріншот: Instagram

"Ви круто разом виглядаєте, ось це прям ваш людина, ви на одній хвилі! Прекрасні", "Просто будь щаслива, Сонечко", – пишуть в коментарях підписники Софії.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Софія Стужук показала груди після пластики.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися