Софія Стужук показала зворушливі фото з США з учасником Холостячки і назвала його своєю сім'єю
Блогерка разом з дітьми, мамою і Андрієм Шатирко полетіла в Лос-Анджелес. Шанувальники Софії вже вирішили, що вона і Андрій – пара
Блогерка Софія Стужук, яка тільки недавно оговталася від смерті свого ексчоловіка Дмитра Стужука, полетіла в Лос-Анджелес разом з Андрієм Шатирко, ексучасником "Холостячки". Софія взяла з собою маму і трьох своїх дітей. Всі вони живуть в одному будинку.
Шанувальники Стужук вже подумали, що Софія і Андрій – пара, адже майже кожен кадр з Шатирко дівчина підписує "Моя сім'я". В Insastories Софія показала, як Андрій вкладає її дітей спати, грає з ними і гуляє на березі океану.
У соцмережі Софія опублікувала кілька фото з ексучасником "Холостячки" і повідомила, що полетіла в США на півтора місяця.
"Ну що, готові найближчі півтора місяці спостерігати за пригодою нашої банди/команди/сімейки в Лос Анджелесі?" – поцікавилася у підписників Софія.
"Ви круто разом виглядаєте, ось це прям ваш людина, ви на одній хвилі! Прекрасні", "Просто будь щаслива, Сонечко", – пишуть в коментарях підписники Софії.
Нагадаємо, Софія Стужук показала груди після пластики.
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