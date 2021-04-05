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Скандальна Софія Стужук показала груди після пластики: фото

Сьогодні, 14:49

Через деякий час після операції блогерка поділилася емоціями

Нещодавно блогерка Софія Стужук зважилася на пластичну операцію грудей . За її словами, колишні форми їй не подобалися, але вона намагалася з ними змиритися і полюбити себе багато років. Тепер же Софія в Instagram вирішила показати результати операції і поділитися своїми емоціями.

В Stories вона розповіла, що їй необхідно оновити гардероб.

"Мені потрібно міняти всю білизну, яке у мене є. Тому що не підходять не одні бюсти", – сказала блогерка.

Також вона додала, що ще потрібно почекати, щоб зійшли набряки.

"Я читаю ваші коменти. Ви пишите, що виглядає все дуже штучно. Я знаю. Це ще сильно надуті, присутній величезний набряк. Мені ще дуже довго ходити в бандажній білизні. Через час буде по-іншому виглядати ", – пояснила Стужук.

Блогер додала, що тепер їй подобається своє відображення в дзеркалі.

Раніше Софія Стужук розповіла, що погубило її чоловіка .

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пластика груди Софія Стужук
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