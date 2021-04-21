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Скандальна Софія Стужук знялася у відвертій фотосесії для Playboy: гарячі фото

Сьогодні, 14:34

Блогер-мільйонник Софія Стужук похвалилася в Instagram знімками в сексуальній білизні для популярного чоловічого глянцю

Блогер Софія Стужук, яка зараз проводить час в США з дітьми і ексгероєм "Холостячки" , прикрасила обкладинку українського Playboy. Про це вона розповіла у себе в Instagram.

Мама трьох дітей опублікувала знімки, на яких позує в сексуальній білизні. Софія зізналася, що дуже рада опинитися на обкладинці чоловічого журналу. Треба зауважити, що фото зроблені до пластики грудей.

"Ну що я нарешті можу вам похвалитися! Дивіться кайфово мене на обкладинці і всередині квітневого Playboy! Так, мамка трьох малюків! А фіглі! Це не хрест на собі! Я офігенно сексуальна мамка трьох!" – підписала відверті знімки Стужук.

Софія Стужук
Софія Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук
Софія Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/


Софія Стужук
Софія Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук
Софія Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук
Софія Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер зізналася, що її не хвилює думка інших щодоо фотосесії.

Реакція Мережі не змусила себе довго чекати.

"Ваууу", "Вогонь і пожежа", "Навіть якось скромновато для Playboy", – написали підписники.

Але не всім сподобалися фото. Деякі фоловери розкритикували знімки.

"Соромно!", "Можна було б вже і без трусів", "Як вульгарно", – написали в Мережі.

Раніше Софія Стужук розповіла, чому вирішила зробити пластику грудей.

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