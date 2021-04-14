З новими грудьми, учасником Холостячки і дітьми: Софія Стужук розпочала новий етап свого життя

Блогерка-мільйонниця Софія Стужук відпочиває з дітьми, мамою та учасником "Холостячки" Андрієм Шатирко в Лос-Анджелесі. Вони орендували величезний будинок біля океану

25-річна блогерка Софія Стужук, яка полетіла в США з учасником "Холостячки" Андрієм Шатирко, заявила, що зараз по-справжньому щаслива. Софія поділилася спільними фото зі своїм бойфрендом і дітьми з Лос-Анджелеса і сказала, що "відпустила минуле".

Нагадаємо, що минулої осені чоловік блогерки-мільйонниці Софії Стужук, Дмитро помер від COVID-19. І тепер, через стільки часу, дівчина почала новий етап у своєму житті та насолоджується ним. На опублікованих знімках в Instagram Софія Стужук сяє від щастя в обіймах свого коханого. Але про свої стосунки з Андрієм Шатирко Софія пообіцяла розповісти трохи пізніше.

Софія Стужук з дітьми та Андрієм Шатирко в ЛА Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

У свою поїздку з бойфрендом в США Софія Стужук взяла трьох дітей і маму. Вони зняли будинок в приморському районі Лос-Анджелеса Марина-Дель-Рей. Також вони орендували розкішний електрокар Тесла Ікс.

"Я увійшла в етап нового життя. Відпустила минуле і просто вчуся спостерігати та все приймати. (Минуле неможливо забути, можна тільки подякувати й відпустити). Життя супер дивна штука. Просто приголомшливо, як складаються обставини і яка дорога переді мною відкривається. Я не будую планів. Намагаюся багато не аналізувати та більше відчувати, що думати. Кайфую від нової себе максимально", – написала Софія.

Блогерка також поділилася, що через три тижні після операції на груди відчуває себе відмінно.

"Люблю життя і все, що в ньому відбувається", – радісно додала Софія Стужук.

Нагадаємо, що раніше Софія Стужук показала груди після пластики.

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