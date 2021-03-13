"Він старів на очах": Софія Стужук розповіла, що вбило її чоловіка

Зірка Instagram дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній

Популярний блогер Дмитро Стужук помер у жовтні 2020 року через ускладнення, викликані коронавірусом. Його колишня дружина Софія Стужук, яка також веде свій блог в соцмережі, розповіла, що відбувалося із силачем незадовго до смерті.

У відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній, опублікованому в YouTube, Софія Стужук зізналася, що після смерті Дмитра на її аккаунт підписалися кілька сотень тисяч користувачів.

Софія Стужук

Скріншот з відео

"Цей період збігся з тим, що я вже була записана на гів Моргенштерна. На трагедії прийшло, думаю, 300-500 тисяч, але багато просто пробігли табуном. Статистика поста про смерть – вісім мільйонів охоплення, в сторіс було по п'ять мільйонів. Зазвичай мільйон. Звичайно, люди прийшли на видовище. Чому так? Ну, в будь-якому випадку, це нашуміло. Всі подивилися і пішли, а мої люди залишаться", – зізналася Софія.

Вона також розповіла, що у Дмитра і раніше були проблеми зі здоров'ям. А всьому виною, на думку Софії, його одержимість фігурою.

Дмитро Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

"Він дуже прагнув до великих форм тіла. Він завжди хотів бути накоченим і сильним, хоча сам по собі він дуже худий. Він постійно гнався за цим тілом і тренувався на забій. Я переживала, що з ним щось трапиться на тренуваннях, враховуючи сильні навантаження та його проблеми із серцево-судинною системою", – поділилася блогерка.

Після того, як вони з Софією розлучилися, Дмитро дуже сильно змінився. Екс-дружина каже, що у блогера з'явилися синці під очима, сухі губи і різко змінилася вага.

Софія і Дмитро Стужук з дітьми Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

"Він сильно постарів. Цього я не показувала на публіку, але я з ним дуже багато розмовляла. Я плакала, дивилася йому в очі і казала:" Дим, з тобою щось не так. Синці під очима, сухі губи і ти сильно поправився". Це вже були перші ознаки серцевої недостатності", – згадує Софія.

У 2015 році у Софії і Дмитра народилася перша дитина – син Давид, в лютому 2018 року – дочка Лола. У грудні 2019 з'явилася на світ третя дитина Софії і Дмитра – дочка Олівія.

Нагадаємо, раніше Софія Стужук відповіла хейтерам кадром своїх апетитних сідниць.

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