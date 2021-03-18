Дельфин без русалки: 50-летний Тарзан устроил стриптиз под легендарный хит
Наташа Королева оценила новое видео мужа
Недавно сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перепел всем известный хит мамы "Дельфин и русалка". Под популярную песню он уже успел станцевать на пилоне вместе со своей девушкой. Теперь звездный отец Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) снял видео к песне, которую поют сын и жена.
На опубликованном видео в Instagram муж Наташи Королевой появляется в халате, который затем эффектно скидывает, чтобы остаться в плавках.
"Какой то до боли знакомый сюжет... Хорошо наедине с океаном..." – написал Тарзан.
Наташа Королева уже успела оценить видео мужа.
"Оператор гений! Все одним кадром", – написала певица в комментариях.
Подписчикам ролик понравился, в отличие от предыдущей публикации Тарзана.
"Красиво!", "Круто, только не хватает русалки", "Как красиво сын поет", "Аполлон в море да под такую музыку!" – написали фолловеры.
Ранее мама Наташи Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана.
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