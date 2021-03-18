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Дельфин без русалки: 50-летний Тарзан устроил стриптиз под легендарный хит

Сегодня, 13:36

Наташа Королева оценила новое видео мужа

Недавно сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перепел всем известный хит мамы "Дельфин и русалка". Под популярную песню он уже успел станцевать на пилоне вместе со своей девушкой. Теперь звездный отец Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) снял видео к песне, которую поют сын и жена.

На опубликованном видео в Instagram муж Наташи Королевой появляется в халате, который затем эффектно скидывает, чтобы остаться в плавках.

"Какой то до боли знакомый сюжет... Хорошо наедине с океаном..." – написал Тарзан.

() (@tarzan___official)

Наташа Королева уже успела оценить видео мужа.

"Оператор гений! Все одним кадром", – написала певица в комментариях.

Подписчикам ролик понравился, в отличие от предыдущей публикации Тарзана.

"Красиво!", "Круто, только не хватает русалки", "Как красиво сын поет", "Аполлон в море да под такую музыку!" – написали фолловеры.

Ранее мама Наташи Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана.

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