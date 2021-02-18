Син Наташі Корольової станцював на пілоні зі своєю дівчиною під хіт мами: відео

Підписники оцінили танець Архипа

Син Наташі Корольової і стриптизера Тарзана Архип, який недавно натякнув на заручини зі своєю дівчиною, станцював на пілоні. Відео він опублікував в Instagram

На відео син співачки і його дівчина Мелісса Фокс виконують різноманітні трюки на пілоні, як самостійні, так і парні. А танцювала пара під хіт Наташі Корольової "Дельфин и русалка", який Архип недавно переспівав.

"Вирішили покреативити під офігенний ремікс на пісню "Дельфін і русалка", – підписав відео Архип.

Підписники по-різному поставилися до відео. Одним сподобалося.

"Молодці", "Красиво", "Клас, головне – не вольгарно", – написали фоловери.

Інші ж відео не оцінили.

"Ну почалося... Батьковими стопами ... Ще один стриптизер на підході", "Не потрібно йти в стриптиз", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали про дівчину сина Наташі Корольової.

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