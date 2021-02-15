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18-річний син Королевою і Тарзана спровокував чутки про своє весілля (відео)

Сьогодні, 17:30

Дівчина Архипа показала подарунок до Дня святого Валентина

Син російської співачки Наташі Корольової та стриптизера Тарзана, Архип, який раніше переспівав хіт мами "Дельфін і русалка", здається, вступив у доросле життя. 18-річний Архип зізнався в коханні своїй дівчині танцівниці Мелісса і зробив їй пропозицію. Вона сказала "так".

Відео з романтичного побачення з'явилося на сторінці Мелісси в Instagramstories. Дівчина показала прикрашену квартиру в багатоповерхівці з красивим видом на місто і зняла момент, як Архип одягає каблучку на її палець.

Син Наташі Корольової і Тарзана Архип зі своєю дівчиною
Син Наташі Корольової і Тарзана Архип зі своєю дівчиною
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Виявилося, що Архип трохи помилився з розміром, але каблучка все-таки налізла. На відео за кадром можна почути радісні вигуки Мелісси.

Син Корольової і Тарзана зробив пропозицію своїй дівчині
Відео: instagram.com/melissa_foxs_

Наташа Корольова і Тарзан поки ніяк не відреагували на новину. 18-річний Архип і Мелісса часто діляться спільними фото у своїх стрічках в соцмережі. Вони безсоромно демонструють свої почуття один до одного і навіть разом займаються танцями на пілоні.

Раніше маму Наташі Корольової порівняли з Фіоною з "Шрека".

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