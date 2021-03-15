Оголене фото чоловіка Корольової розкритикували в Мережі: "Це дно"

Багато шанувальників не оцінили пікантне фото Тарзана

Сім'ю Наташі Корольової часто критикують в Мережі. Цього разу дісталося чоловікові співачки Сергію Глушко, більш відомому як Тарзан. Підписники стриптизера не оцінили його нове фото.

В Instagram Сергій опублікував відвертий знімок, на якому він позує оголеним. Під новим фото він вирішив поміркувати про мистецтво. Він вважає, що побудова красивого тіла набагато складніша, за малювання.

"Ось сиджу і думаю, чому люди вважають малювання мистецтвом, а побудову красивого тіла ні? Адже друга набагато складніше. Спочатку була краса тіла, а потім вже народилося бажання його намалювати ", – поділився думками артист.

Тарзан Фото: instagram.com/tarzan___official

Підписники в Мережі не оцінили фото чоловіка Наташі Корольової.

"Знову ганьба", "Дааа, Тарзан уже не той", "Це дно", "Найкраще це попрацювати з головою, з тілом вже відпрацьовано", – написали підписники.

Раніше мама Наташі Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися