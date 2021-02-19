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Тарзан і Наташа Корольова незвично привітали сина з днем народження: "Гарний приклад"

Сьогодні, 15:04

Тарзан і Наташа Корольова придумали оригінальні подарунки

Сьогодні синові Наташі Корольової та Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана) Архипові, який недавно станцював на пілоні під хіт мами , виповнюється 19 років. Зіркові батьки в Instagram опублікували привітання для сина і здивували Мережу подарунками.

Виявляється, чоловік Наташі Корольової ще й малює. Тарзан присвятив синові вірші і написав його портрет. На ньому Архип постає в азіатському чоловічому халаті, важливо склавши руки на грудях і піднявши підборіддя.

Тарзан
Тарзан
Фото: instagram.com/tarzan___official

Портрет Архипа
Портрет Архипа
Фото: instagram.com/tarzan___official

"У твій день народження бажаю, щоб доброти світло все твоє життя пронизувало! І нехай удача буде і любов. І щастям нехай горять очі. Ось твій портрет – тебе я створив знову. Як 19 років тому", – написав чоловік Корольової.

Підписникам подарунок сподобався.

"Неймовірно! І поезія, і живопис!", "Сергій, це шедевр", "Дуже красиво написано", "Класні вірші і портрет", – написали фоловери..

Наташа Корольова також заздалегідь подумала про подарунок для сина. Вона присвятила Архипові пісню. Відео опубліковала в YouTube.

"Це справжня розмова мами і сина – справжній, простий і на все життя!", – написала співачка.

Шанувальники артистки приєдналися до поздоровлень і оцінили пісню.

"Архипові здоров'я і удачі в житті", "Яка молода мама. Нехай Архип буде щасливий", "Мурашки. Як зворушливо. Нехай у Архипа все виходить", "Дуже зворушливо і хороший приклад синові", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали, що Архип спровокував чутки про своє весілля.

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