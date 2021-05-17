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Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк и мне смешно

Сегодня, 20:57

По мнению экс-участницы проекта "Холостяк-11", украинские знаменитости ведут себя очень наигранно, а телевидение девушка назвала "сплошной игрой"

Дарья Ставничая
Дарья Ставничая
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Дарья Ставничая, которая недавно покинула проект "Холостяк-11", побывала на светском мероприятии, а именно – на церемонии вручения премии VIVA! Awards.

Как обычно там собралось много украинских знаменитостей, некоторые из них получили статуэтки в разных номинациях: "Артист года", "Прорыв года", "Королева Instagram" и другие.

Своими впечатлениями о тусовке украинского шоу-бизнеса Даша поделилась в Instastories.

Дарья Ставничая
Видео: instagram.com/stavnicha_dasha

"Звезды в арендованных платьях делают вид, что они все дружат, так друг друга любят, поддерживают, фоткаются. Получили свою награду, уехали, попрощались и просто забыли. Я смотрю на этот цирк и мне смешно. У меня вопрос: это все такое телевидение? Одна сплошная игра. Я в шоке", – сказала девушка.

Ранее мы сообщали, что Юля "Зайка" вернулась на проект и познакомилась с мамой "Холостяка".

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