Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

Шанувальники Тіни і Дана з нетерпінням чекають нових випусків шоу

Шанувальник шоу "Голос країни" дуже засмутилися через те, що Дан Балан, який недавно привітав Тіну Кароль з днем народження, не став одним з тренерів нового сезону проєкту. Протягом минулих двох сезонів глядачі спостерігали за стосунками Тіни і Дана, приписуючи їм роман. Тепер, схоже, фанатів шоу чекає великий сюрприз, адже Балан повернеться на шоу.

На своїй сторінці в Instagram ведущий залаштунків "Голосу країни" Слава Дьомін опублікував кадр, на якому зображений телевізор. На екрані показано, як Дан Балан сидить на тренерському кріслі Тіни Кароль. Зазначимо, що зараз зйомки шоу тривають – знімають етап нокаутів. Схоже, що Дан повернеться на проєкт, але вже як зірковий тренер. В якій саме ролі з'явиться артист поки невідомо.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Фото з Даном Баланом опублікувала в Instastories і ведуча шоу Катерина Осадча. На знімку вона позує з Даном і зі своїм колегою і чоловіком Юрієм Горбуновим.

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що другий випуск шоу "Голосу країни" глядачі побачать вже сьогодні, 31 січня, а поки пропонуємо згадати всі подробиці першого епізоду шоу.

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