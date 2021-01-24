Ексвійськовий і учасники Нацвідбору на "Євробачення": все про перший випуск "Голосу країни 11"

Дізнайтеся всі найцікавіші подробиці першого епізоду вокального шоу

Стартував новий сезон вокального шоу "Голос країни 11". Він став перезавантаженням проєкту – нові умови в період пандемії, нові судді, нові таланти.

Зоряними тренерами стали Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва. Залаштунки в цьому сезоні веде радіоведучий Слава Дьомін. У студії в кожному випуску будуть присутні глядачі, які пройшли тести на COVID-19, а на екранах навколо сцени учасників будуть підтримувати десятки глядачів онлайн по відеозв'язку.

Шоу почалося з яскравого виступу нових тренерів, які виконали пісню пісню Blinding Lights канадського співака The Weeknd.

Голос країни 11: учасники

Давайте познайомимося з першими 12 учасниками 11 сезону шоу "Голос країни".

Ірина Ебралідзе

Ірина довгий час мріяла потрапити на проєкт "Голос країни". З миром музики дівчину познайомила мати, якої, на жаль, вже немає в живих. Ірина виконала трек Біллі Айліш No time to die. До Ебралідзе повернулися всі чотири тренери. Дівчина вибрала Надя Дорофєєву.

Артем Паучек

Наступний учасник блогер-співак, відомий як Тьома Паучек. У хлопця була мрія – потиснути руку Дмитру Монатіку і потрапити до нього в команду. Блогер виконав дуже неординарну версію пісні "Гуцулка Ксеня". До нього повернулися всі чотири тренери. Артем пішов в команду до Монатіка.

Олексій Мартиненко

Соліст гурту On и Ona Олексій Мартиненко виконав пісню "Вода", одним з авторів якої він є. На жаль, ніхто з тренерів не відреагував на проникливий спів Олексія. Тіна Кароль, яка навіть колись співпрацювала з Олексієм, пошкодувала, що не натиснула заповітну червону кнопку, оскільки навіть не знала, що музикант прийде на шоу.

Андрій Кудінов

Андрій – справжній рокер-бунтар. За нього боролися три тренери: Олег Винник, Тіна Кароль і Надя Дорофєєва. Рокер вирішив вибрати близького по духу Винника.

Юлія Кирик

Юлія першою в сім'ї зацікавилася творчою професією. Дівчина заспівала пісню MONATIK і Юлії Саніної "Кобра". На жаль, їй не вдалося підкорити суддів.

Володимир Хоменко

Володимир – співучий психолог, який вразив тренерів своїм неординарним тембром. До хлопця повернулись Тіна, Дмитро і Надя. Він вибрав команду Монатіка.

Цікавий факт: Тіна Кароль колись приїжджала до Володимира Хоменка в школу, де співала на концерті. Кароль вивела хлопця на сцену, виконуючи свій хіт "Пупсик". Тоді Володимиру було всього шість років, а зараз хлопцю – 22.

Скріншот: YouTube

Марина Білицька

Марина заспівала пісню Venus. На жаль, до неї не повернувся ніхто з тренерів. Дівчина не засмутилася і запросила їх заспівати цю пісню разом з нею ще раз.

Юлія Вітранюк

Прихильниця фолк-музики Юлія, заспівала в народному стилі, підкорила трьох тренерів: Олега Винника, Дмитра Монатіка і Тіну Кароль. Дівчина вирішила піти до команди Наді. До слова, в групі підтримки у Юлії був колектив Go_A – представники України на "Євробаченні" в цьому році.

Альона Левашова

Альоша Левашова – співачка, яка виступає під псевдонімом GARNA. Дівчина, до слова, брала участь в Нацвідборі на "Євробачення" в 2020 році. На потужний вокал Олени повернулись всі чотири тренери. Дівчина приєдналася до команди Наді Дорофєєвої.

Олександр Барлебен

Олександр – колишній військовий, який побував на Сході України. Колишній капітан, який останні два роки займається музикою і вокалом. На жаль, Олександру не вдалося підкорити тренерів.

Олександр Таб

"О, мамо" – трек гурту "Сальто назад". Олександр Таб – соліст гурту, який виконав цю пісню сьогодні на сцені "Голосу країни". На жаль, через кризу колектив перестав існувати минулого року. До слова, саме з піснею "О, мамо" "Сальто назад" брали участь в Нацвідборі на "Євробачення" в 2017 році. Олександр вирішив піти до команди Монатіка.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва стала "Тіною Кароль" на "Голосі країни".

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